publié le 19/01/2019 à 06:02

Alors que le grand débat a été lancé le 15 janvier par le chef de l'État, les "gilets jaunes" se préparent pour l'acte 10 du mouvement. Sur les réseaux sociaux, on compte des dizaines d'appels à manifester ce week-end à travers la France.



Le dispositif de sécurité devrait être similaire à celui de samedi dernier avec 80.000 policiers et gendarmes déployés sur l’ensemble du territoire. Parmi eux, 5.000 rien que dans Paris. Dans la capitale, deux déclarations de manifestations ont été déposées, leurs parcours sont à l'étude. L'une partira de l'esplanade des Invalides dans la matinée, avec un parcours qui n'est pas encore défini. Le point de départ de la seconde demeure pour l'instant inconnu.

Comme les semaines précédentes, la préfecture n'exclue pas d'autres rassemblements, non déclarés et mise donc sur la mobilité des forces de l'ordre. Quoiqu'il arrive, samedi le secteur bas des Champs-Élysées fera l'objet d'un périmètre d'exclusion dès 6 heures du matin et la présence policière sera particulièrement importante autour des institutions, l'Assemblée nationale et les nombreux ministères.

Sur l'ensemble du territoire, une attention particulière sera portée à certaines grandes villes où des violences ont déjà éclaté depuis le début du mouvement, comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, Metz ou Nancy.



Comme à chaque fois, il est difficile de prévoir combien de personnes participeront au mouvement samedi, mais la semaine passée la mobilisation était en hausse avec 84.000 manifestants partout en France.