publié le 05/12/2018 à 08:50

Pour calmer la révolte des "gilets jaunes", le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé certaines mesures, comme le gel des hausses des tarifs de l'électricité et du gaz et la suspension du durcissement du contrôle technique automobile. Cette dernière décision ne passe pas du tout dans les garages de France.



Bernard Bourrier, président du Conseil national des professions automobiles (CNPA), s'étonne, mercredi 5 décembre sur RTL, que cette mesure ait été prise par Matignon "sans concertation avec les professionnels". Et de rappeler que les garagistes ont massivement investis pour mettre à jour leur matériel afin de pouvoir répondre à l'évolution de la réglementation.

Le professionnel assure aussi que le contrôle technique n'a rien à voir avec une taxe, et ne comprend donc pas pourquoi le gouvernement s'en est emparé pour tenter d'apaiser les "gilets jaunes". "Le contrôle technique, c'est la responsabilité de la sécurité routière (...) c'est aussi de la santé publique", assure Bernard Bourrier. Et de poursuivre : "On donne aux populations un signal fort en disant : 'Votre véhicule est mal entretenu, ce n'est pas grave'".