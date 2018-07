publié le 26/09/2017 à 13:34

Coup de pouce pour les familles monoparentales les plus pauvres. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé mardi 26 septembre une hausse de 30% de l'allocation spécifique à la garde d'enfant. Pour les familles les plus pauvres, cela représente une augmentation de 138 euros par mois.



Cette revalorisation concerne le complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour les enfants de moins de six ans qui est versé aux familles, en fonction des ressources, du nombre d'enfants et de l'âge. Les parents y ont droit s'ils s'attachent les services d'une assistante maternelle agrée ou d'une personne à domicile embauchée par les parents ou par une association ou entreprise habilitée. Cela fonctionne aussi s'ils ont recours à une micro-crèche, cette structure qui accueille jusqu'à neuf enfants seulement.

Le barème complet de cette aide versée par la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole est renseigné sur le site de l'administration française. À titre d'exemple : une famille ayant un enfant à charge et des ressources annuelles inférieures ou égales à 20.509 euros pouvait toucher 462.78 euros par mois, avant la revalorisation annoncée qui portera ce total à 600 euros.

Des crédits d'impôts

Il existe aussi des aides fournies par les entreprises, dans un maximum de 1.830 euros par an, mais aussi par les collectivités. Les deux entités peuvent d'ailleurs fournir des chèques "emploi service universel" pré-financés, afin de rémunérer une personne gardant l'enfant à domicile.



Dans ce dernier cas, la famille qui emploie bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% des dépenses liées à l'emploi d'un salarié à domicile. Les dépenses sont retenues dans une limite de 12.000 euros par an. Ce plafond est majoré de 1.500 euros par enfant à charge, ou 750 euros dans le cas d'une garde alternée.



Il y a aussi un crédit d'impôt pour les dépenses de garde d'enfant hors domicile. Il est aussi fixé à 50% des dépenses, dans une limite de 2.300 euros. Le crédit d'impôt maximum est donc de 1.150 euros.