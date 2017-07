Marlène Schiappa veut transformer l'expérience des mères en diplôme

publié le 21/07/2017 à 20:38

L'expérience de parent permettra-t-elle bientôt d'avoir un diplôme ? Lors d'une audition à l'Assemblée nationale jeudi 20 Juillet, la secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes Marlène Schiappa a annoncé réfléchir à la mise en place d'une "validation d'acquis" de l'expérience de parent, pour favoriser l'insertion professionnelle.





"Un certain nombre de femmes, notamment dans des banlieues ou des zones rurales, ont eu des enfants jeunes, et se retrouvent sans qualification, sans expérience professionnelle à l’âge de 25, 30, 35 ans sur le marché du travail" a-t-elle déclaré jeudi 20 Juillet. Un constat qu'elle "déplore" et contre lequel elle entend lutter, en collaboration avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation Nationale.

Marlène Schiappa a affiché sa volonté de connecter plus facilement les demandes de personnel dans le secteur de la petite enfance et les jeunes mères non-diplômées."Nous sommes en train de voir si nous pouvons transformer cette expérience en CAP petite enfance, en diplôme d’État, en brevet d’État d’éducatrice de jeunes enfants", a précisé la secrétaire d'État.

Les jeunes mères pourraient, après un "parcours diplômant", obtenir un "CAP petite enfance", annonce @MarleneSchiappa. #DirectAN pic.twitter.com/hAD5zPY5BA — LCP (@LCP) 20 juillet 2017

Mais sa déclaration a provoqué des remous, d'abord chez les professionnels de l'enfance : dans une tribune publiée dans L'Obs, la coprésidente de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants a déclaré qu'une telle mesure relevait de "l'ignorance des enjeux de l'accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles dans notre société". "Il ne suffit pas d'avoir eu des enfants pour accompagner ceux des autres" a-t-elle ajouté.



D'autres ont relevé la formulation qui cible uniquement "les jeunes mères", alors même que la mesure annoncée émane du secrétariat d'État à l'Égalité femmes-hommes. Sur Twitter, les internautes ont souligné la stigmatisation qui découlerait, selon eux, d'une telle mesure.

CAP petite enfance pour les "jeunes mères". Option vaisselle ou repassage ? https://t.co/AiiR11VltG — petitelaxmi (@petitelaxmi) 20 juillet 2017

Et les homos? On ne les considère toujours pas comme parents? C'est quoi cette exclusivité sexiste? — LaScience ¿¿ (@Gekko_Hopman) 20 juillet 2017