publié le 01/06/2017 à 16:19

C'était l'une des promesses de campagne. Encore candidat, Emmanuel Macron assurait vouloir mettre en place un congé maternité garanti pour toutes les femmes, quel que soit leur statut de salariée, d'entrepreneuse, d'intermittente ou encore de non salariée.



Moins d'un mois après sa prise de fonction, le nouveau président de la République a confié cette tâche à Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Cette dernière a annoncé ce jeudi 1er juin que le "congé maternité unique" serait mis en place avant l'été dans la foulée des élections législatives prévues le 11 et 18 juin prochain.

Invitée de l'émission La Maison des maternelles sur France 5, la secrétaire d'État a ainsi évoqué une mesure importante alors qu'à l'heure actuelle, les congés maternités varient en fonction du statut ou encore du nombre d'enfants de chaque femme.

Quelles sont les évolutions voulues ?

Si Marlène Schiappa évoque "un congé maternité d'une cinquantaine de jours plutôt bien rémunéré" pour les femmes salariées, elle déplore les droits des "pigistes, autoentrepreneuses, intermittentes du spectacle ou profession libérale". "Elles ont des congés maternités épars moins bien rémunérés et surtout beaucoup plus court. L'idée est de protéger les femmes avant de protéger les statuts et donc de faire en sorte que toutes les femmes, quel que soit leur statut et quelle que soit leur activité professionnelle puissent avoir un vrai congé maternité bien rémunéré aligné sur le régime le plus avantageux", a-t-elle expliqué sur France 5.



Dès lors, le gouvernement travaille sur "un portail numérique unique". Celui-ci serait un portail permettant aux femmes de déclarer leur congé maternité alors que "le travail interne de calcul, d'administration sera fait en back-up" pour permettre à toutes les femmes de "bénéficier simplement du paiement des allocations qui leur sont dues".