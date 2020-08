Fréjus : plusieurs dizaines de bébés tortues ont éclos sur la plage

et AFP

publié le 28/08/2020 à 05:09

Un heureux événement au milieu de la plage. Plusieurs dizaines de bébés tortues de l'espèce Caretta Caretta, ou tortue caouanne, ont éclos depuis 24 heures sur la plage publique de Fréjus, dans le Var, où une femelle était venue pondre au mois de juillet, a-t-on appris ce jeudi 27 août auprès du Réseau des tortues marines de Méditerranée française (RTMMF).

"Les oeufs ont commencé à éclore tôt mercredi matin. Ce sont des personnes présentes sur la plage qui en ont donné le signalement après avoir observé entre 10 et 20 petites tortues qui partaient à la mer", a indiqué Sidonie Catteau, référente locale du RTMMF et chargée de projet à l'association Marineland.

Les équipes de surveillance composées, outre le RTMMF, de l'Office français de la biodiversité (OFB), de la ville de Fréjus et de l'Observatoire marin de la communauté d'agglomération locale, ont ensuite, une fois sur place, comptabilisé dans la matinée 8 nouveaux départs et de 20 autres dans la soirée.

"Nous allons continuer notre surveillance, car nous ne savons pas s'il reste encore des œufs qui vont éclore dans le nid, qui peut en compter jusqu'à 90", précise Sidonie Catteau. "À un moment, c'est comme un gros bouillon, les tortues sortent toutes en même temps et puis c'est la course vers la mer, qui était distante de 7 à 8 mètres", raconte-t-elle.

Des naissances prématurées

Pondus le 10 juillet dernier sur la plage des Sablettes, en plein centre de Fréjus, les oeufs ont éclos au bout de 46 jours seulement, alors que la durée d'incubation est estimée habituellement entre 53 et 67 jours.

En juillet, une autre tortue marine avait pondu, une nuit plus tard, sur une autre plage de Fréjus mais plus éloignée du centre-ville, à Saint-Aygulf. Aucune activité n'a pour l'instant été décelée sur le site qui va néanmoins être surveillé en permanence à partir de ce jeudi 27 août.

En 2016, une tortue caouanne était déjà venue pondre sur cette même plage de Saint-Aygulf. Au bout de deux mois et demi, quatre œufs avaient éclos et les tortues, aidées par les équipes scientifiques, avaient pu gagner la mer.

Jusqu’à présent les côtes françaises étaient surtout connues pour être des zones d’alimentation fréquentées par des individus subadultes, et non de nidification même si l'Observatoire des tortues marines de France métropolitaine note une activité de reproduction plus régulière depuis 2016 pour cette espèce protégée.