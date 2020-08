Espagne : un couple de manchots de même sexe devient parent

publié le 26/08/2020 à 21:17

À l'Oceanogràfic de Valence, Electra et Violet, deux femelles manchots, sont devenues mères. Les deux femelles se comportent comme un véritable couple, si bien que les soignants du parc ont décidé de les laisser s'occuper d'un oeuf d'un autre couple de manchots.

D'après les informations de CNN, les responsables de l'Oceanogràfic de Valence disent qu'Electra et Violet ont construit un nid ensemble avec des pierres et "ont commencé à avoir l'attitude et les actions habituelles avant la reproduction", selon un communiqué. L'établissement leur a donc confié l'oeuf d'un autre couple, qui a éclos ce mois-ci. Electra et Violet élèvent maintenant le bébé, qui deviendra indépendant après environ 75 jours, a déclaré l'aquarium, relayé par CNN.

Cette adoption d'un couple de même sexe est une première pour l'océanarium espagnol, qui explique toutefois que c'est un phénomène assez commun. La formation de couples de même sexe est courante "chez plus de 450 espèces d'animaux" et se produit à la fois dans les zoos et dans la nature, précise le communiqué.

> Dos pingüinos hembras incuban un huevo de otra pareja y logran criar un pollo