publié le 30/08/2018 à 09:01

En seulement un été, des milliers de fraudes à la carte bancaires ont été signalées au gouvernement. Sur la plateforme en ligne Percev@l, lancée début juin, près 18.000 cas ont été enregistrés, a indiqué mardi 28 août le ministère de l'Intérieur.

Ces 17.831 signalements représentent 42.334 usages frauduleux de cartes bancaires, pour un préjudice total de plus de 5,5 millions d'euros, d'après un communiqué la place Beauvau. "Cela représente environ 270 signalements par jour en moyenne", a précisé le colonel Cyril Piat, adjoint au chef du centre de lutte contre les criminalités numériques.



Détournement des coordonnées bancaires, contrefaçon de la carte ou utilisation du code confidentiel : les fraudeurs ont plusieurs techniques. Découvrez les astuces et réflexes pour éviter d'en être victime.

1. Achetez sur les sites web sécurisés

Selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), plus de la moitié des fraudes bancaires sont liées à des achats en ligne. Il est donc indispensable de s'assurer que le site sur lequel vous faites vos achats est sécurisé.

Vous pouvez le vérifier sur la barre en haut de votre fenêtre de navigation : il faut qu'un petit cadenas vert apparaît devant l'adresse du site ou que l'adresse débute par "https" (et non "http").



N'achetez pas non plus sur n'importe quel site : privilégiez les enseignes que vous connaissez déjà. Assurez-vous que les mentions légales, conditions de vente, l'adresse physique et le contact de la société soient accessibles directement sur le site.

2. Choisissez des sites disposant du système 3D Secure

Le système 3D Secure, désormais adopté par la plupart des établissements bancaires, permet de s'assurer que le paiement en ligne est bien effectué par le détenteur de la carte.



Une fois que vous avez entré vos informations de paiement, vous serez redirigé vers le site de votre banque, qui demandera soit de répondre à une question personnelle (remplir sa date de naissance), soit de rentrer un code à usage unique qui vous est automatiquement envoyé par SMS sur votre téléphone.

3. Dissimulez votre code confidentiel

Le distributeur vous le rappelle souvent : cachez votre code des regards indiscrets. Quitte à passer pour excessif, cachez le pavé numérique avec votre main lorsque lorsque vous tapez votre code confidentiel.





Soyez également vigilants dans les stations essence, où des caméras miniatures peuvent enregistrer votre code sans que vous le soupçonniez.

4. Cachez le cryptogramme de votre carte bancaire

Ce sont les trois petits chiffres inscrits au dos de votre carte bancaire. Ils sont nécessaires pour valider n'importe quelle transaction en ligne. C'est pourquoi il doit être systématiquement camouflé, par exemple en y collant un petit morceau d'adhésif opaque.

5. Utilisez une carte prépayée ou un e-carte bleue

Certaines cartes ne vous obligent pas à donner vos coordonnées bancaires en ligne. C'est notamment le cas des cartes bancaires prépayées. Celles-ci ne nécessitent l'ouverture d'un compte en banque. Elles sont rechargeables avec du liquide, chez un buraliste par exemple, ou par téléphone. Cependant, certaines d'entre elles sont payantes (entre 10 et 30 euros en moyenne), et la plupart entraînent des frais de retrait.



L'e-carte bleue (ou carte bancaire virtuelle) permet elle de générer des numéros de cartes virtuels, qui changent à chaque paiement. Ce service est proposé par la plupart des banques françaises, mais est généralement payant (entre 5 et 15 euros). Des frais qui restent moins élevés que ceux des cartes prépayées.

6. Surveillez régulièrement vos relevés de compte

Pour la plupart des Français, c'est en consultant ses relevés bancaires qu'ils se rendent compte qu'il sont été victime d'une fraude à la carte bancaire. C'est pourquoi il est important de vérifier régulièrement ses comptes. Cela peut se faire très rapidement en ligne ou en téléchargeant l'appli de votre banque.



Si une dépense vous semble anormale, contactez immédiatement votre établissement bancaire. Grâce aux informations concernant cette transaction, vous pourrez déterminer si c'est bien vous qui avez effectué ce paiement, ou si vous êtes victime d'une fraude. Dans ce cas, la banque pourra éventuellement faire annuler le paiement.

7. N'enregistrez pas vos données bancaires

Au moment de payer, beaucoup de sites de vente en ligne vous proposent d'enregistrer vos coordonnées bancaires, pour ne pas avoir à les saisir à nouveau au prochain paiement. Même s'il est tentant d'accepter la proposition, il est fortement déconseiller de le faire. Prenez soin de décocher cette case.



Si vous décidez tout de même de profiter de cette option, assurez-vous au moins que le mot de passe de votre compte est suffisamment sécurisé.