Qu'est-ce que le "chargeback", qui permet d'être remboursé lors d'achats en ligne ?

publié le 16/08/2018 à 11:16

C'est une protection des consommateurs peu connue, et pourtant bien utile en cas de soucis lors des achats en ligne. Le "chargeback" est une procédure qui vous permet de revenir sur un ordre de paiement et donc d'être remboursé directement par votre banque, lorsqu'un professionnel ne respecte pas les droits des consommateurs.



En cas de non-livraison d'un produit, de non-conformité, de piratage ou de vol de votre carte ou encore de faillite de la société auprès de laquelle vous aviez passé la commande, le chargeback vous permet d'annuler une transaction en ligne si vous la jugez frauduleuse ou abusive.

Le chargeback est une garantie proposée par les sociétés qui émettent les cartes bancaires - Visa ou Mastercard. Pour pouvoir utiliser cette procédure, il faut donc obligatoirement avoir payé avec votre carte. Attention, il faut également respecter des délais : en cas de problème, vous avez 2 ou 3 mois pour effectuer une demande.



Une garantie pas toujours connue des conseillers bancaires

Si vous voulez bénéficier du chargeback, vous pouvez donc contacter votre banquier pour lui exposer la situation. Il suffit ensuite de lui signaler les références du paiement contesté ainsi que le motif.



Pour faciliter la démarche, la plupart des banques mettent à disposition un formulaire de remboursement. N'hésitez pas à le réclamer : beaucoup de conseillers bancaires ne vous le proposent pas spontanément... tout simplement parce qu'eux non plus ne savent pas que cela existe. En effet, le chargeback n'est pas un accord passé entre vous et votre banque directement, mais entre la banque et Visa ou Mastercard. Cela figure dans les conditions générales d'utilisation des cartes... mais en Anglais, ce qui ne facilite pas l'information des Français.



Le remboursement n'est pas systématique

C'est pourquoi sur son site, le Centre Européen des Consommateurs invite tous ceux qui ont besoin de faire valoir leurs droits à contacter directement l'émetteur de leur carte bancaire, Visa ou Mastercard, soit sur internet dans l'onglet "réclamations", soit en appelant le service client, qui vous donnera la marche à suivre.



Dans le cas d'une fraude ou d'un paiement non autorisé (sans signature ou saisie de code), doit obligatoirement vous rembourser. Mais lorsqu'il s'agit d'un "litige commercial" (non-conformité d'un produit, non-livraison, produit défectueux...), elle est de droit de vous refuser le remboursement. La banque peut alors vous demander de voir directement avec Visa et Mastercard pour activer le chargeback et faire opposition au paiement.