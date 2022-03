Fonction publique : le point d'indice des fonctionnaires augmenté dès cet été

Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la fonction publique

"Ni une promesse, ni une mesure électoraliste". Dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a dévoilé que le point d’indice des fonctionnaires allait être augmenté cet été.

"La décision est prise aujourd’hui, nous allons lancer les discussions avec toutes les parties prenantes (...) afin de permettre qu’elle soit effective tel que nous le voulons avant l’été", a déclaré la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui avait jusqu'ici privilégié des mesures de revalorisation plus ciblées.



La valeur du point d'indice sert à calculer la rémunération des près de 5,7 millions d'agents publics. Si elle est effectivement dégelée "avant l'été", ce serait la première fois depuis février 2017. "Cette mesure est préparée. Et je n’imagine personne revenir en arrière", a assuré la ministre.