Faux steaks hachés : "choquant et inacceptable" pour la Croix Rouge

publié le 07/06/2019 à 17:19

"On a clairement été victime d'une fraude. "Anne Ribeau, directrice des activités bénévoles et de l'engagement à la Croix-Rouge, réagit au scandale alimentaire révélé ce vendredi 7 juillet par RTL. 780 tonnes de steaks hachés de très mauvaise qualité ont été livrées à plusieurs associations venant en aide aux plus démunis, dont la Croix-Rouge. Un achat groupé d'une valeur de 7,2 millions d'euros.





"Même s’il n’y a heureusement aucun risque sanitaire lié à la mauvaise qualité, ce n’est pas ce que nous attendions en termes de steaks hachés", explique Anne Ribeau. Ce sont les associations qui ont donné l'alerte au mois de mars. Goût, couleur, texture : les steaks hachés distribués leur semblaient anormaux.

Les plus de 7 millions de steaks hachés proviennent d'une entreprise française, et ont été fabriqués en Pologne. "Nous n'avons aucun contact avec ces entreprises", explique la directrice des activités bénévoles de la Croix-Rouge. L'aide alimentaire, apportée par l'Union européenne, est gérée par l'État français. Celui-ci va saisir la justice.

Générosité et profits malhonnêtes

Anne Ribeau estime cette entreprise "malhonnête". Elle a "pensé pouvoir frauder impunément et probablement se faire des marges substantielles. Cela est choquant et inacceptable", regrette-t-elle.



Pour autant, la directrice des activités bénévoles de la Croix-Rouge rappelle que ces entreprises existent "dans tous les secteurs. "L'aide alimentaire reste "extrêmement" importante? selon elle. "Elle permet d'apporter de l'aide alimentaire à 5 millions de personnes" en France, explique Anne-Ribeau, "symbole d'une Europe généreuse et d'une France généreuse."