Faut-il ouvrir la PMA à toutes ?

publié le 27/06/2017 à 21:44

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis très attendu ce mardi 27 juin en se prononçant en faveur de la procréation médicale assistée (PMA) pour les couples de femmes et aux femmes célibataires. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait pris position en faveur l'ouverture de cette pratique, jusque-là réservée aux couples hétérosexuels. Le gouvernement devrait donc prochainement planché sur le sujet, malgré les réticences d'Édouard Philippe.



La PMA (appelée par les médecins AMP pour assistance médicale à la procréation), désigne l'ensemble des techniques médicales destinées à aider les couples infertiles à avoir un enfant, telles que la fécondation in vitro ou le don de sperme. En France, elle est aujourd'hui réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme en âge de procréer et qui souffrent d'infertilité ou qui risquent de transmettre une maladie grave à l'enfant.



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Philippe Besson, écrivain

- Alain Duhamel, éditorialiste

- Elodie Mielczareck, sémiologue