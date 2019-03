publié le 07/03/2019 à 09:15

Sophie a 45 ans, elle élève seule ses deux enfants de 15 et 19 ans depuis sa séparation en 2010. Malgré un loyer plus élevé qu’en périphérie, Sophie a choisi de rester en centre-ville pour la proximité du collège, du lycée, des activités, pour les loisirs et les amis aussi. En contrepartie, Sophie doit travailler trois plus.



"J’ai un travail, j’essaie de faire le maximum d’heures sup’ qui m’est donné de faire, c’est-à-dire 25 heures mensuelles. J’ai pris un troisième job, je garde des enfants la nuit ou la journée quand je peux. C’est pour la famille".

Sophie est donc financièrement sur la corde raide. Elle craint en permanence les imprévus. "Une panne de voiture, le dentiste, à chaque fois on jongle, merci les crédits revolving et la compréhension de mon banquier. C’est le quotidien, on a une calculatrice tout le temps".

Avec la fameuse pension alimentaire, souvent pomme de discorde. "Je pense que j’aurais pu avoir plus mais après c’est compliqué : c’est mettre les enfants au milieu. On n’a pas envie de repartir en guerre. Pour les enfants, c’est compliqué de faire avec la même somme quand ils ont 8 ans que quand ils ont 18 ans", confie-t-elle.



La solitude n’est pas toujours facile à vivre. L’avantage du célibat s’amuse Sophie, avoir le choix du programme télé le soir. Elle ne désespère pas de retrouver l’âme sœur qui pourrait aussi l’épauler au quotidien.