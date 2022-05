EuroMillions : une super cagnotte de 195 millions d'euros ce vendredi

Une chance de devenir multimillionnaire ! Ce vendredi 6 mai, la Française des jeux en association avec les autres loteries nationales du continent européen mettent en jeu un jackpot de 195 millions d'euros lors du tirage de l'EuroMillions. Maisons, bateaux, voyages, voitures de luxe… En cas de victoire, cette somme vous permettra d'accomplir vos rêves les plus fous.

Pour participer au tirage, deux conditions principales sont nécessaires : il vous suffit de remplir une grille avant 20h ce vendredi et bien entendu avoir plus de 18 ans. Si vous parvenez à cocher les cons bons numéros ainsi que les deux numéros chance, alors vous serez l'heureux gagnant des 195 millions d'euros.

Le 4 février dernier, un Anglais a tenté sa chance et remporté 130 millions d'euros. Plus tôt, le 18 janvier, un Français avait gagné plus de 67 millions d'euros. Pour tenter votre chance cette fois-ci, vous pouvez participer en ligne via le site officiel de la FDJ, ou dans les points de vente certifiés, contre la somme de 2,50 euros.



Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).