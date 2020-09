Euromillions : les résultats du tirage du mardi 8 septembre 2020

publié le 08/09/2020 à 22:55

Pour remporter la cagnotte d'Euromillions mise en jeu ce mardi 8 septembre 2020, la combinaison à jouer était la suivante : 2 - 9 - 31 - 35 - 41 , ainsi ainsi que les deux étoiles chance 9 et 12.

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 26 millions d'euros mise en jeu à l'occasion de ce tirage de l'Euromillions.

Deux joueurs européens, mais aucun Français, ont remporté la somme de 261.831,00 euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile. 4 gagnants en Europe, dont un Français, ont remporté 30.597,10 euros grâce à leurs cinq bons numéros.

23 joueurs européens, dont 3 Français, ont remporté 1.657,40 euros, grâce à leurs quatre bons numéros et deux étoiles chance. Et 428 joueurs, dont 82 en France ont empoché la somme de 164,00 euros avec la bonne combinaison de quatre chiffres et une étoile.



Le code My Million est le suivant : UZ 647 1420. Le prochain tirage Euromillions aura lieu le vendredi 11 septembre 2020, le montant à gagner sera de 40 millions d'euros.