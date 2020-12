Euromillions : les résultats du tirage du mardi 29 décembre 2020

publié le 29/12/2020 à 22:21

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 29 décembre, la combinaison à jouer était la suivante : 7 - 32 - 39 - 40 - 45 , ainsi que les deux étoiles chance 3 et 8. Personne n'a remporté la cagnotte de 28 millions d'euros.

Un joueur européen a remporté la somme de 581.409,40 euros grâce à cinq bons numéros et une étoile. Quatre autres joueurs européens, dont aucun Français, ont également raflé 33.971,20 euros grâce à leurs cinq bons numéros.

28 joueurs, dont 9 Français, ont remporté 1.511,60 euros, grâce à leurs quatre bons numéros et deux étoiles. Enfin, 505 joueurs, dont 96 en France, ont empoché la somme de 154,30 euros avec la bonne combinaison de quatre chiffres et une étoile. Le code My Million est le suivant : TB 433 2954.

Ce vendredi 1er janvier 2021, la FDJ annonce un jackpot Euromillions de 42 millions d'euros.