Euromillions : les résultats du tirage du mardi 17 mars 2020

publié le 17/03/2020 à 23:03

Afin de tenter de remporter la cagnotte de l'Euromillions de 63 millions d'euros mise en jeu ce mardi 17 mars 2020, la combinaison à jouer était la suivante : 5 - 7 - 8 - 16 - 20 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 12.

Ce mardi, aucun chanceux n'a remporté en Europe la cagnotte de 63 millions euros en trouvant les cinq bons numéros avec deux étoiles. Quatre joueurs ont néanmoins trouvé les cinq numéros et remporté 9.454,50 euros. Et sept chanceux ont aussi coché quatre bons numéros et deux bonnes étoiles avec à la clé 1.472,50 euros.

Le code My Million est le suivant : EY 698 5252.

Le prochain tirage Euromillions aura lieu le vendredi 20 mars prochain. À la clé : 17 millions d'euros.