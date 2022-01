Euromillions : les résultats du mardi 25 janvier 2022

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu mardi 25 janvier, la combinaison à jouer était la suivante : 6 - 16 - 18 - 39 - 47, ainsi que les deux étoiles chance 2 et 4. Aucun joueur n'a remporté le jackpot de 29 millions d'euros mis en jeu.

En revanche, 2 joueurs ont raflé 272.591,20 euros grâce aux cinq bons numéros et une étoile. 6 joueurs, dont un Français, sont parvenus à deviner les cinq bons numéros et remportent 25.483,60 euros. 22 joueurs, dont 2 Français, ont gagné 1.984,30 euros en cochant les quatre bons numéros et deux étoiles. Enfin, 624 joueurs, dont 103 Français, ont remporté 140,30 euros grâce à quatre bons numéros et une étoile.

Le code My Million est le suivant : IN 364 8676. Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 28 janvier, avec un jackpot d'au moins 17 millions d'euros à la clé.