Euromillions : 100 joueurs vont remporter 1 million d'euros ce vendredi

Une pluie de millionnaires. C'est l'intitulé de l'opération promotionnelle mise en place par la Française des jeux ce vendredi 21 janvier dans le cadre du tirage de l'Euromillions, puisque 100 joueurs participants seront en effet tirés au sort et remporteront la somme d'un million d'euros.

Ce tirage exceptionnel se fera sur le même modèle que celui des codes My Million, qui concerne habituellement un seul joueur français. Mais cette fois-ci, c'est parmi tous les joueurs européens que le tirage sera effectué. Lors de votre participation, un code vous est attribué sur votre ticket de jeu, en dessous des numéros que vous avez joués. Si toutes les lettres et les chiffres correspondent, c'est gagné. Pour jouer, rendez-vous sur le site officiel de la FDJ, ou dans les points de vente certifiés, contre la somme habituelle de 2,50 euros.

En dehors de ce "My Million européen", un joueur français se verra attribué un second My Million habituel, valable en France. Par ailleurs, la FDJ met en jeu ce vendredi soir en parallèle sur ce même Euromillions la somme de 17 millions d'euros que remportera un joueur qui aura coché les 5 bons numéros ainsi que les 2 étoiles.