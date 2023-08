Euromillions : les résultats du mardi 1er août 2023

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce mardi 1er août, la combinaison à jouer était la suivante : 25 - 27 - 35 - 40 - 45 ainsi que les deux étoiles chance 7 et 11.

Un joueur en Europe est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles. Deux joueurs en Europe ont trouvé cinq numéros et une étoile chance et remportent la somme de 293.061,60 euros. Trois joueurs européens ont remporté 45.662,20 euros en trouvant les cinq bons numéros. Cinquante et un joueurs dont huit Français, sont parvenus à décrocher 836,60 euros grâce à quatre bons numéros et deux numéros chance.

Par ailleurs, un participant a remporté un million d'euros avec le code My Million ID 607 7223. Le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu vendredi 4 août. Le montant du jackpot à gagner sera de 17 millions d'euros.

