Etats-Unis : un cochon en cavale sème la zizanie pendant plusieurs jours

Au début du mois de juin, un habitant d'un quartier du comté de Lancaster en Pennsylvanie (États-Unis) a aperçu un énorme cochon noir endormi sous son trampoline. L'homme est allé vers lui, mais impossible de l'approcher ! Personne ne savait à qui il appartenait, et le cochon se promenait de jardins en jardins pour se nourrir.



Les habitants, qui observaient l'animal errer dans les rues, se sont investis d'une mission : tenter de l'attraper. Mais, malgré son gros ventre et son poids important, l'animal les a semés les uns après les autres. A commencé alors une traque un peu folle : l'animal est baptisé Hamilton, il devient presque la mascotte de la ville. Tout le monde a essayé de le croiser, de le prendre en photo et de suivre son itinéraire.

Après plus d'une semaine de cavale, les habitants ont fini par appeler la police ainsi qu'une association pour secourir l'animal, qui semblait perdu et apeuré. Mais même la police s'est fait semer pas l'animal ! "Il y a eu une course poursuite et oui, nous réalisons bien l'ironie de voir 3 policiers courir après un cochon, mais nous sommes convaincus que c'est le cochon le plus rapide du monde", ont même écrit les policiers sur le site web du commissariat. Hamilton, rebaptisé Grégory, a finalement été intercepté et placé dans un refuge où il a reçu des soins adaptés.

