"Et si on vivait dans un monde d'étourneaux, sans vautour ?" rêve Saporta

publié le 13/12/2018 à 12:11

Mais pourquoi ? Pourquoi donc vouloir éloigner les étourneaux ? Bon, pardonnez la tonalité scatologique mais, selon Corse Matin, il semblerait que "les voitures stationnées le long du boulevard Sampiero étaient criblées de déjections aviaires". Le quotidien ajoute que "plusieurs passages au rouleau des dites voitures, doublés de nettoyages à haute pression, étaient alors nécessaires pour retrouver une carrosserie rutilante".

Et comme entre novembre et février, ce sont 150.000 étourneaux qui migrent vers Ajaccio, l’heure était devenue hyper grave pour le parc automobile corse, menacé d’un océan de fiente. Il fallait donc de toute urgence éloigner ces volatiles sans les blesser. La solution ? Leur coller une frousse bleue grâce au fauconnier, à ses deux faucons et ses trois buses !



Parce que, ce qu’on ignore souvent, c’est que si ces oiseaux volent de manière groupée, c’est justement pour éviter les prédateurs. Ce vol groupé est comme un ballet pour éviter les dangers. Ça s’appelle des "murmurations", ou un soleil noir !

Dans cette nuée, tous les oiseaux fonctionnent de concert comme s’ils ne formaient plus qu’un seul être. Pas de chef, une vraie solidarité entre tous et une attention à chacun. J’ai un rêve ce matin… Et si on vivait dans un monde d’étourneaux, sans vautour. Ce serait bien. C’est comme ça !