Essonne : un facteur qui jetait le courrier aux ordures pris en flagrant délit

publié le 25/01/2020 à 03:42

Voilà pourquoi les lettres n'arrivaient pas à destination depuis plusieurs jours. Le Maire de la ville de Massy dans l'Essonne, a été alerté par les habitants ce jeudi 23 janvier, après que l'un d'eux a pris un postier sur le fait, en train de jeter du courrier dans un conteneur à ordures.

Selon le Parisien qui relate l'information, c'est une habitante du quartier Atlantis qui a pris en vidéo depuis son balcon, le facteur en flagrant délit. La mairie a rapidement réagi une fois les clichés montrant le facteur en train de se débarrasser du courrier postés sur Facebook. La ville de Massy a publié ce jeudi sur Twitter, une vidéo montrant le Maire de la Ville, Nicolas Samsoen se déplacer jusqu'à la benne à ordures pour y extirper le courrier.

"J'ai eu du mal à y croire", explique l'élu. "Quand on ouvre les conteneurs, on constate qu'il a une importante quantité de lettres qui sont présentes", poursuit-il. "On a fait venir l’entreprise pour récupérer et redistribuer le courrier", ajoute le Maire avant de constater les dizaines de lettres au milieu des ordures. "C'est délirant et honteux", a-t-il déclaré.

Aujourd'hui, le Maire Nicolas Samsoen a été alerté par des habitants ayant vu un postier jeter du courrier dans des containers enterrés. Cette situation est intolérable. https://t.co/eYHWWjpWzS — Ville de Massy (@villedemassy) January 23, 2020

"Merci encore aux gens qui ont signalé le problème. J'ai honte pour La Poste", a encore dit l'élu qui a expliqué avoir "déposé une plainte" et "exigé de la poste des explications et des excuses aux Massicois". D'après le Parisien, le facteur en question a été mis à pied, "dans le cadre d'une procédure de licenciement".