publié le 22/11/2019 à 21:12

Plus d'une centaine de réclamations des habitants depuis mi-septembre : la ville de Palaiseau, dans l'Essonne a saisi le gendarme des télécoms (Arcep) contre La Poste pour "manquement aux obligations relatives à la mise en oeuvre du service public universel".

Selon la mairie, qui s'appuie sur un "testing" qu'elle a elle-même réalisé du 1er octobre au 9 novembre, "en moyenne 15 % des courriers n'arrivent jamais à destination et les envois d'une lettre "prioritaire" cumulent plusieurs jours de retard. Selon lui, ces dysfonctionnements sont liés à "des problèmes d'effectifs et d'organisation". Les facteurs "ont pu faire part de leurs difficultés avec la nouvelle organisation de l'entreprise" au cours d'une réunion assure le maire LR de la ville Grégoire de Lasteyrie.

Mi-octobre, deux communes voisines de Palaiseau, Igny et Bures-sur-Yvettes, avaient annoncé déposer plainte auprès du tribunal de grande instance d'Evry contre La Poste, dénonçant les "nombreux dysfonctionnements" dans la distribution du courrier. La mairie de Palaiseau n'a pas suivi ses voisines et estime notamment que l'Arcep est "plus rapide" selon l'entourage du maire. À ce jour selon l'Arcep, une seule autre procédure a été engagée et concerne la ville de Chevilly-Larue (Val-de-Marne).

Contactée par l'AFP, La Poste affirme être "consciente des difficultés de distribution du courrier à Palaiseau" mais explique ne pas parvenir "à recruter suffisamment de facteurs sur cette zone, ce qui entraîne des retards dans la distribution des plis."