La Poste : pourquoi certains courriers sont-ils reçus en retard ?

publié le 20/11/2019 à 15:06

Vous attendez un courrier ou un colis qui aurait déjà du arriver ? Pas de panique, depuis plus d'un mois, de nombreux départements font état de retards de La Poste.

En cause : une réorganisation. L'entreprise est en effet obligée de s'adapter aux changements structurels qui la touchent : le nombre de lettres chute, mais, à l'inverse, celui des colis augmente. La direction a ainsi déclaré au Parisien que, depuis onze ans, le nombre de lettres distribuées a baissé de 10 milliards et est passé de "19 milliards en 2008 à près de 9 milliards cette année".

Les colis, eux, sont de plus en plus nombreux. L'an dernier, 335 millions de colis ont été livrés, contre 255 millions il y a dix ans.

Pour faire face à ce nouveau phénomène, le rythme de travail des salariés s'adapte : certains débutent leurs journées plus tard, par exemple. Les tournées ont été modifiées et sont, souvent, plus chargées. Pour protester contre ce nouveau rythme et par crainte de voir leurs postes supprimés, les salariés font grève dans certains départements (Bretagne, Auvergne, Île-de-France, Corse...).

Pas de panique, cependant, le courrier finit toujours par arriver, mais avec du retard. Des retards qui pourraient s'empirer à partir du 5 décembre, jour de la grande mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Le responsable de l'activité revendicative pour La Poste et les télécommunications à la CGT, Michel Gérard, a déclaré que, à ce jour, "vingt départements" avaient fait remonter "des intentions d'arrêter le travail".