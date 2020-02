Essonne : l'éternel mystère des quatre cadavres de la nationale 20

publié le 19/02/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime, une série de 4 meurtres de jeunes femmes, retrouvées dans la région parisienne, non loin de la nationale 20, entre 1980 et 1983. Les victimes étaient nues, leurs vêtements avaient disparu. Toutes ont été étranglées mais pas violées. Elles avaient vraisemblablement été tuées ailleurs, puis transportées ensuite sur les lieux où on les a découvert par hasard.

Plusieurs générations d’enquêteurs de la PJ de Versailles ont travaillé sur ces 4 affaires non résolues pendant des années. Parmi ceux-ci, le commissaire Gilles Leclair qui était à l’époque adjoint de la brigade criminelle de la PJ de Versailles depuis deux ans. Il nous racontera les moyens mis en œuvre, les hypothèses envisagées par les enquêteurs et les pistes suivies, comme celle d’Emile Louis ou de Michel Fourniret qui n’ont finalement rien donné. Pas de témoins, des traces insuffisantes pour confondre l’auteur de ces quatre meurtres mystérieux.

En 2009 enfin, les progrès de la police scientifique permettent enfin un espoir, celui de faire « parler » une pièce à conviction, un scellé qui n’a pas été détruit comme les autres ! Il s’agit d’un mouchoir souillé de sperme, retrouvé sur une des scènes de crime. La chance bascule alors du côté des enquêteurs. Un profil génétique, un ADN est isolé. On le compare à tous les profils contenus dans le fichier des empreintes génétiques qui a été crée entre temps. Et ça matche ! On identifie un homme qui confirme connaître les lieux et même avait fréquenté dans le passé un bar où l’une des victimes avait passé sa dernière soirée ! Mais Gilles Leclair nous dira pourquoi l’auteur présumé n’a jamais pu être confondu finalement par la Justice.



Jean-Marie Pontault, journaliste, qui a longtemps dirigé les services investigation du Point et de l’Express, auteur du livre« L’affaire de leur vie ». Pour la première fois 22 patrons de la PJ raconte « l’affaire » de leur vie, celle qui leur reste sur le cœur.

Gilles Leclair, était à l’époque des faits adjoint à la brigade criminelle de Versailles.

