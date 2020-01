Yvan Keller : le "tueur à l'oreiller" qui a effrayé l'Alsace

publié le 21/01/2020 à 21:01

L’affaire Yvan Keller restera dans les annales judiciaires comme une histoire criminelle exceptionnelle, non résolue totalement, et aussi comme un formidable gâchis judiciaire.

Yvan Keller faisait partie de la communauté des vanniers, des gens du voyage sédentarisés, installés dans la région de Mulhouse. Officiellement il était jardinier-paysagiste, mais sa principale activité pendant 20 ans c’était le cambriolage et la revente d’objets précieux qu’il volait en s’introduisant avec des complices dans des maisons de personnes très âgées vivant seules et qu’il n’hésitait pas à tuer en les étouffant avec une couette ou un oreiller.

La presse régionale lui avait tout de suite attribué le surnom de "tueur à l’oreiller". Il a sévi pendant plus de 15 ans au moins, de 1989 à 2006 en France, mais aussi en Suisse et en Allemagne. En 2006, année de son arrestation, la police lui attribue au moins 23 meurtres commis entre 1991 et 1998.

Mais, par vantardise ou par défi, il avouera avant de se donner la mort dans une cellule du palais de justice de Mulhouse, près de 150 victimes, ce qui ferait de lui le plus grand tueur du siècle, selon un des hauts magistrats de la région !

Nos invités

Renaud Thomazo, historien, auteur du livre Les nouvelles affaires criminelles, paru chez Larousse.

Gilles Poirrier qui il était le capitaine de police de la PJ de Mulhouse.

Alain Cheval journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace.