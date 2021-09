Entrepreneuriat : "Il faut redonner du sens à la méritocratie", estime Moussa Camara

Régulièrement, lorsqu'Emmanuel Macron, parle d'entrepreneuriat, il cite Moussa Camara. "La reconnaissance d'un travail qui dure depuis plusieurs années", explique le fondateur de Les Déterminés, une association dont l'objectif est de promouvoir la création d'entreprises dans les zones populaires.

"On est parti du constat que dans plusieurs territoires, en banlieue mais aussi dans des zones péri-urbaines, il y a une vraie volonté d'entreprendre, mais parfois, un manque de réseau, d'accompagnent et d'accès au financement", résume-t-il. Son objectif dès lors : "remettre le cœur du développement économique dans ces territoires".

Pour Moussa Camara, "l'émancipation économique permettra d'obtenir la réussite sociale des populations éloignées des lieux économiques". "Il faut redonner du sens à la méritocratie, poursuit-il. Le but, c'est de faire en sorte que, demain, tous les enfants aient les mêmes chances, et qu'avec le travail et l'investissement, ils aient tous les outils pour arriver au bout".

Début 2021, Moussa Camara est devenu chevalier de l'ordre national du mérite. "Une belle surprise, reconnait-il, mais c'est un projet humain, l'objectif n'était pas d'être reconnu. Le travail n'est pas fini, il reste beaucoup de choses à faire".