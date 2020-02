et Ryad Ouslimani

publié le 17/02/2020 à 14:18

Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, n'a pas du tout apprécié l'opération menée par le Conseil général de Haute-Garonne, autorisant l'acheminement par hélicoptère de 50 tonnes de neige vers la station de Luchon-Superbagnières.

L'initiative a provoqué une levée de boucliers, notamment à cause de son empreinte environnementale élevée. "Je comprends tout à fait l'émotion qu'a suscitée cette image", admet sur RTL Laurent Raynaud, délégué général de Domaines skiables de France. "Le symbole est clairement choquant", convient-il.

Néanmoins, il assure qu'il s'agit "d'une démarche tout à fait exceptionnelle". La pratique est donc peu courante. "L'année dernière aucune station n'avait eu recours à une telle pratique. L'année d'avant non plus", illustre Laurent Raynaud. Cette année, deux stations y ont recouru à cause du faible enneigement.

"Il y a 10 millions de personnes qui viennent chaque hiver dans nos stations françaises, et puis nous sommes là pour faire vivre des territoires", explique Laurent Raynaud, en mettant en avant la centaine de salariés impactés par l'enneigement, uniquement à Luchon.