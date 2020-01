Enfant et vie de couple

publié le 10/01/2020 à 01:33

Inès est avec son compagnon depuis une dizaine d'années. Il y a 7 ans, elle avait un désir d'enfant et son compagnon était d'accord. Lorsqu'elle est tombée enceinte,il lui a finalement demandé d'avorter. Bien qu'ils aient eu une fille ensemble un an plus tard, Inès sent que quelque chose s'est cassé depuis son avortement. Elle n'arrive pas à lui pardonner.

Charlotte ne comprend pas le comportement de sa fille aînée de 39 ans. Cela a commencé à la naissance de ses enfants. Charlotte a l'impression que sa fille lui en veut, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle sent que sa fille est en demande mais elle ne sait pas quoi lui apporter. Charlotte ne sait pas comment ouvrir le dialogue avec sa fille.

John a été en couple avec sa compagne pendant 4 ans et demi. A la fin de l'été, elle lui a annoncé qu'elle ne l'aimait plus, puis l'a mis à la porte il y a 2 mois. Le désaccord entre eux trouve son origine dans l'éducation de leurs enfants respectifs et de leur fille commune. John est toujours amoureux de son ex-compagne et a du mal à supporter la séparation.

Nicolas était en couple depuis 9 ans avec sa compagne. Leur amour était réciproque, mais ils ne partageaient pas le désir d'avoir un enfant. Lui le souhaitait mais pas elle. Il a donc décidé de la quitter il y a 6 mois. Aujourd'hui, Nicolas a du mal à assumer sa décision et il en souffre.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



