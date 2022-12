Énergie : trois réacteurs nucléaires remis en état de marche

L'hiver approche et les discussions autour de potentiels délestages se font plus nombreuses. Dans ce contexte tendu, EDF a annoncé réactiver trois réacteurs nucléaires supplémentaires. Ainsi, le réseau électrique fonctionne avec 40 réacteurs sur 56. Cette annonce se fait la veille d'une baisse annoncée des températures.

"40 réacteurs sont connectés au réseau ce matin", a indiqué à l'AFP la direction d'EDF qui compte comme clients environ 70% des ménages français et 55 à 60% des entreprises. La remise en marche de ces trois réacteurs porte la production d'électricité française à 39 gigawatts (GW). L'ensemble des centrales nucléaires françaises permet une production électrique de 61 GW.

Au cœur de la polémique des coupures de courant hypothétique se trouve une information de taille : la France est importatrice d'énergie pour la première fois depuis 41 ans. Le niveau de production d'électricité nucléaire est au plus bas à cause des multiples rénovations, maintenances prolongées, problèmes de corrosion ou encore des chantiers qui s'éternisent. Le ministre de l'Économie a d'ailleurs rencontré le PDG d'EDF, Luc Rémont, à la centrale de Penly en Normandie, la semaine du 5 décembre.

Bien que le gouvernement ne cesse de répéter qu'il ne faut pas s'inquiéter, tout un système a été mis en place pour prévenir et gérer au mieux les éventuels délestages localisés. L'application et le site Ecowatt ont bénéficié d'une grande communication et permettent aux Français de surveiller l'état de la tension électrique sur le territoire et d'être averti en cas de coupures.

