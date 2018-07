publié le 30/06/2016 à 07:05

La marque opère un virage en présentant une voiture dont le style change, et de bien belle manière. C'est vrai que look de la C3 n'avait quasiment pas évolué depuis sa sortie il y a quatorze ans. Elle se trouvait un peu vieillissante, surtout face à la concurrence comme la Clio. Exit donc le côté rondouillard (clin d’œil à la 2 CV) pour une attitude plus à la mode, comme un petit SUV de ville. D'ailleurs Citroën la rend plus fun, avec plusieurs couleurs possible pour la carrosserie. On retrouve les principaux codes de la marque actuels, notamment les doubles optiques avant ainsi que les fameux AirBump. Cette invention de PSA équipe déjà la C4 Cactus.



Souvent critiqués, jugés moches par certains, ces AirBump sont diablement efficaces puisqu'ils évitent des rayures sur la carrosserie lorsque vous frôlez d'un peu trop près une autre voiture ou un poteau en vous garant par exemple. Ils sont d'autant plus utiles que cette nouvelle mouture de la C3 gagne quelques centimètres pour pratiquement atteindre les 4 mètres de long.

Disponible en novembre prochain

Pour séduire, la nouvelle C3 compte sur deux atouts : son prix et son équipement. Elle intègre notamment une caméra HD embarquée. Baptisée "ConnectedCam", cette caméra est capable de prendre des photos en grand angle et de filmer jusqu'à 20 secondes. En cas d’accident, un enregistrement est alors automatiquement créé. Sinon, comme c'est de plus en plus fréquent, vous avez désormais la possibilité de retrouver les applications de votre smartphone sur le tableau de bord ou encore l’alerte de franchissement de ligne et le détecteur d’angle mort.

Le véhicule devrait débuter aux alentours de 12.000 euros, de quoi concurrencer les stars du segment (Peugeot 208, Renault Clio et Dacia Sandero). Histoire de remonter la pente. Car la C3 est aujourd'hui deux fois moins vendue que sa cousine, la Peugeot 208. Pour l'acheter un peu de patience, elle sera présentée au Mondial de Paris en octobre prochain et lancée le mois suivant.

> Citroën dévoile sa nouvelle C3 Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 02:23 | Date : 30/06/2016