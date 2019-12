Emploi : la part des seniors en nette augmentation depuis 10 ans

publié le 18/12/2019 à 09:05

Les opposants à la réforme des retraites expliquent qu’il n’est pas possible de travailler plus longtemps, tout simplement parce qu’il n'y a pas d’emplois disponibles pour les seniors. C’est pourtant de moins en moins vrai. La part des 55-64 ans en emploi est de 52%. Il y a dix ans, c’était 40% seulement. Il y a donc eu une forte augmentation.

Et elle est plus forte encore pour les plus diplômés. Les Bac + 2 et plus sont aujourd'hui 70% à travailler encore dans cette tranche d’âge. Si l’on s’intéresse seulement aux 60-64 ans, c’est-à-dire les plus âgés, 30% d’entre eux sont au travail, un chiffre là encore en forte progression depuis dix ans.

Des chiffres qui s’améliorent donc, mais qui sont encore loin des moyennes européennes, et en particulier de l’Europe du Nord. En Suède par exemple, 70% des 60-64 ans sont au boulot, une proportion plus de deux fois supérieure à celle de la France. Et cela sans que, il faut le noter, le chômage des jeunes soit plus important que chez nous. Car, contrairement à ce qui est souvent dit, ce n’est pas parce que les seniors travaillent que les jeunes sont au chômage.

Changement de comportement des acteurs du marché de l'emploi

L'emploi des seniors monte chez nous, alors que le chômage est encore élevé. C'est en fait un paradoxe qui n'en est pas un. Les individus et les entreprises se sont peu à peu adaptés au recul de l’âge légal. Le point de bascule a été double. D'abord, la suppression de tous les dispositifs de pré-retraites, qui étaient légion dans les années 1990, et qui servaient de déversoir aux entreprises désireuses de réduire leurs effectifs. Et ensuite le report de l’âge légal de 60 à 62 ans, en 2010.

Cela veut dire que les acteurs du marché de l’emploi ont changé de comportement, sous l’effet d’une puissante incitation. Les salariés ne veulent plus partir à 60 ans, au moins ceux qui sont dans le régime général, et du coup, les entreprises les gardent davantage qu’auparavant. Et il y a toutes les chances pour qu’il en soit de même si l’on augmente à nouveau la durée de cotisation ou l’âge légal.

Un taux de chômage encore élevé chez les plus de 50 ans

Pourtant, il y a beaucoup de chômeurs de plus de 50 ans. En fait, ceux qui travaillent toujours à cet âge restent dans l’emploi qu’ils occupent. Mais pour ceux qui le quittent, que cela soit subi ou non, il est très difficile de se réinsérer sur le marché du travail. À cause d’une véritable discrimination qui existe, sur le marché du travail, contre les salariés âgés. Discrimination qui est encore accrue par les sites de recherche de candidats, qui permettent aux employeurs de trier les personnes par leur date de naissance.



Parmi tous ceux de 60 ans qui ne travaillent pas, bon nombre sont à la retraite, grâce aux nombreux dispositifs de départ anticipé qui existent en France, les fameux régimes spéciaux, la pénibilité, l’incapacité professionnelle, etc. Quant à ceux qui ne sont ni à la retraite, ni au travail, ils représentent 29% des sexagénaires. 7% sont au chômage, et 22 % inactifs. Si l’on résume, sur trois Français de 60 ans, il y en a un qui travaille, un qui est à la retraite, et un qui est au chômage ou inactif.