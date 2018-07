publié le 29/08/2017 à 11:08

Une interview qui n'existe pas, enfin pas encore. La toute première interview d'Emmanuel Macron depuis son élection. Fini le Jupiter silencieux. Pauline de Saint-Rémy nous le révélait ce matin sur RTL, le chef de l'État a rencontré les journalistes du Point pour un entretien qui sera publié jeudi. Il a été réalisé mercredi dernier dans le plus grand secret. Quelques heures plus tard... Tiens tiens comme par hasard, le chef de l'État confiait aux journalistes qui l'accompagnaient lors de son déplacement en Europe de l'Est qu'il allait changer sa stratégie de communication, s'adresser plus et plus souvent aux Français, à la radio par exemple. Eh bien ce sera finalement donc d'abord dans la presse écrite.



Alors que dit-il dans cette interview ? Le secret est bien gardé, mais d'après nos informations, le chemin de fer, la maquette du journal, n'a pas été affichée dans la rédaction comme c'est le cas habituellement. L'idée bien sûr, c'est d'éviter des fuites. Tout ce que l'on sait c'est que cet entretien avait d'abord été envisagé au début de l'été, mais qu'il a finalement été repoussé par le chef de l'État qui souhaitait je cite y "faire des annonces budgétaires, créer la surprise". Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron choisit le Point. En 2014, c'est à l'hebdomadaire déjà qu'il avait accordé sa toute première interview, 24 heures avant d’être nommé à Bercy.

Il est urgent en tout cas qu'il prenne la parole. Sentiment que l'on retrouve ce matin chez pas mal d'éditorialistes.

"À force de tout verrouiller, il donne déjà l'impression d’être enfermé à l’Élysée", écrit ce matin Maurice Bontinck dans la Charente libre. "Depuis 10 ans, souligne de son côté Jean-Claude Souléry de la Dépêché du Midi, les Français ont pris l'habitude que le président rappelle le cap, qu'il explique les étapes mais aussi qu'il se mêle de l'intendance et du service après-vente." "Dès lors, ajoute le journaliste, on ne voit pas qui, à part Emmanuel Macron, pourrait nous dire ce que veut Emmanuel Macron".

Le resto sans écrans

La Dépêche du Midi nous raconte ce matin l'histoire étonnante de ce restaurateur qui a interdit l'usage des téléphones portables dans son établissement. "Au petit jardin", situé à Saint-Guilhem-le-Désertt dans l'Hérault. On ne badine pas avec la convivialité. Les coups de fil, mail et SMS sont bannis à table, même chose pour les jeux vidéo. Et c'est le patron qui se charge de faire appliquer le règlement. C'est lui qui distribue des cartons jaunes d'avertissement, voire des cartons rouges d'exclusion, oui comme au foot.



"Ceux qui ne respectent pas la règle", explique-t-il, et bien tant pis, ils iront dîner ailleurs. Et visiblement, ça plait, les clients sont satisfaits et reviennent. Jean-Noël Fleury distribue en moyenne 4 ou 5 cartons rouges par saison. "La dernière fois, raconte-t-il, c'est une mère de famille qui ne voulait pas admettre que ses enfants puissent se passer de jeux vidéo à table. Je les ai invités à changer d'auberge". Pas mal non comme concept ?

Au revoir pont de l'Ascension

Puisqu'on parle de vacances, on a ce matin le détail du calendrier de l'année scolaire 2017/2018 et désolé : fini le pont de l'Ascension. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le Parisien. Depuis 2 ans, il était accordé à tous les élèves, de la maternelle au lycée et bien là c'est terminé. Les enfants n'auront pas classe le jeudi 10 mai 2018, le jeudi de l'ascension férié donc, en revanche ils auront bien cours le lendemain, voire même le samedi pour certains.



Pourquoi ? Pas à cause du tout nouveau ministre de l'Éducation nationale qui trouve pourtant que les petits Français ne travaillent pas assez, hier il se disait pour des vacances de la Toussaint plus courtes. Non c'est à cause du calendrier.



Le 8 mai férié lui aussi et le jeudi de l'Ascension tombent cette année la même semaine. Cela faisait donc un peu trop explique-t-on au ministère. La décision a été prise dès 2015 mais rassurez-vous pour l'année scolaire 2018-2019 tout rentrera dans l'ordre.

L'hommage à Mireille Darc

La presse rend bien hommage ce matin à Mireille Darc. Très belle photo notamment dans Libération qui lui consacre les trois quarts de sa une. Image de ce dos nu plongeant devenu célèbre, mythique même et ce titre : "Mireille Darc se dérobe". Bel hommage.



Mais c'est dans le Figaro que se trouve le meilleur résumé de ce qu’était Mireille, si tant est qu'on puisse évoquer cette grande dame en une phrase. L'actrice avait l'habitude de dire : "s'inquiéter des autres est le meilleur moyen d'éviter le narcissisme. Elle avait le cœur élégant comme sa silhouette."