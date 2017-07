Vacances : comment en profiter pleinement

publié le 08/07/2017 à 10:57

"Le repos est si précieux, qu'on en faisait jadis le partage des Dieux." Le magazine Le Un sort un hors-série spécial vacances intitulé : "Comment débrancher ?", et cite Jean de la Fontaine pour vanter un repos bien mérité. "Mais le repos, il faut savoir l'apprécier", écrit Julien Bisson qui rappelle que "le mot vacances vient du latin "vacare", littéralement être sans..."



Oui, mais sans quoi ? De quoi faut il exactement se séparer pour bien "vacancer" ? Chacun aura sa petite liste, mais on peut sans mal s'en faire une idée : boulot, collègues, horaires, transports, sans oublier ce satané smartphone. À moins, se demande Juline Bisson dans Le Un "que le véritable enjeu des vacances ne soit ailleurs, qu'il s'agisse surtout de se libérer du personnage que nous consentons à habiter. Prendre congé de cet adulte affairé, gonflé de sa propre importance, que nous nous plaisons tant à jouer. Partir en vacances, c'est débrancher pour un temps de ce quotidien qui nous modèle, pour se reconnecter à son rythme et ses désirs".

Des expériences intérieures

Il y a un besoin de ressourcement qui s'exprime particulièrement pendant les vacances d'été. "Ils seront nombreux cet été à se retirer en pleine nature pour vivre des expériences intérieures", écrit La Croix dans son supplément week-end.

Et tous les paysages ne sont pas équivalents. Il y a ceux qui choisissent la montagne comme Marie Jo., 72 ans. "Parvenir au sommet, dit-elle, c'est une conquête", et elle reconnait un double sentiment. "Soit j'adopte une attitude d'humilité devant ce qui est bien plus grand que moi, soit j'ai un sentiment d'orgueil, fière d'avoir gagné une victoire sur moi-même."



Pour ceux qui sont en quête d'intériorité, la montagne arrive en tête du palmarès. La Croix y voit un rapport avec le fait que pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, la montagne est le lieu de la manifestation divine.



La mer, c'est autre chose. La mer permet d'accomplir une traversée, de passer d'une rive à l'autre. Il faut virer de bord et s'adapter. "La mer suppose d'avoir assez de confiance dans la vie pour partir au large", explique Christian Buchet, auteur d'un essai de spiritualité sur la mer intitulé "Marins de nos vies".



Dans tous les cas, c'est se retrouver devant la nature à contempler. Avec cette question posée par la petite Anna, 6 ans, à son papa alors qu'ils arrivent tout essoufflés en haut d'une colline. Après un tonitruant "Wouah ! c'est trop beau", elle demande : " Tu crois que de là-haut les oiseaux voient comme c'est beau ?"

Le moustique, ennemi numéro 1

Ça, c'est bien beau ! Mais l'été, il y a un trublion qui peut vite venir tout gâcher : le moustique. Ennemi mondial. Une enquête à lire dans Le Figaro Magazine qui cite l'auteur américain William Faulkner : les moustiques sont "affairés comme des entrepreneurs de pompes funèbres, rusés comme des prêteurs sur gages, inévitables et sûr d'eux-mêmes comme des politiciens".



Un premier article rappelle qu'avec l'été, les moustiques s'apprêtent à voyager autant que nous. Cette passion pour les transports ne date pas d'hier : certaines espèces de moustiques africains ont débarqué en Amérique avec les premiers bateaux d'esclaves.



Pour les Asiatiques, c'est tout récemment qu'ils ont étendu leur territoire avec la multiplication des échanges commerciaux. Le premier moustique tigre serait arrivé en Europe en 1979 dans une cargaison de vieux pneus depuis les bambouseraies de Chine, du Cambodge et du Vietnam.



"Contre ce genre d'invasion, que peuvent les soldats, les douaniers, les hauts grillages, les murs en béton, les frontières nationales", interroge Érik Orsena, auteur de "Géopolitique du Moustique". Il a fait du moustique un véritable personnage de roman, un serial killer qui aurait le profil des grands conquérants de l'histoire. Érik Orsena est convaincu que nous avons beaucoup à apprendre des moustiques. Passionnant.

La découverte du gamping

Dans l'hebdomadaire La Vie, on découvre un nouveau mot : le gamping ! Une contraction de "garden" et "camping". Donc jardin et camping. Un mot valise qui désigne le camping chez l'habitant qui prête ou loue un bout de champ, un espace sous des arbres, le long d'une rivière. Il existe un site internet : gamping.fr pour "trouver un terrain priver pour explorer de nouveaux espaces".



Caroline, son mari Pascal et leurs quatre enfants se sont ainsi retrouvés chez un particulier qui louait un terrain au milieu de nulle part, dans le sud, sous les pins, pour un prix modique. Des fauteuils de brousse pliants, une bonne vieille tente, une douche solaire, un réchaud, un jerrican pour se laver les mains avec du savon bio pour ne pas abîmer la nature... Et les enfants s'inventent plein de jeux. Il y a certes moins de confort, mais beaucoup plus de joie raconte cette jeune maman. Comme le brossage des dents à six, suivi d'un concours pour cracher le plus loin !