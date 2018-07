publié le 29/11/2016 à 05:15

Les enfants des quartiers prioritaires estiment ne pas avoir la même chance que les autres de réussir. C'est ce que révèle en substance une consultation organisée par l'Unicef auprès de quelque 22.000 jeunes âgés de 6 à 18 ans, et publiée le 29 novembre. Les quartiers prioritaires correspondent, selon le ministère de la Ville, aux 1.500 quartiers les plus pauvres de l'Héxagone, dans lesquels les ressources des habitants sont inférieures à 60 % du revenu médian. Vivent dans ces zones quelque cinq millions d'habitants.



Près de 13 % des enfants vivant dans ces quartiers estiment que leurs droits ne sont pas respectés, contre 9 % pour la population globale des 6-18 ans. Ils sont par ailleurs près de 54 % à témoigner d'un manque d'accès aux savoirs contre 37 % en centre-ville. Très tôt, les enfants des quartiers prioritaires disent éprouver un sentiment de dévalorisation de soi, et une perte de confiance dans un possible avenir. Près de 41 % d'entre eux affirment manquer d'activités culturelles ou de loisirs, et 22 % se disent en situation de privation matérielles, contre 12,6 % en centre-ville.

L'Unicef a mené cette consultation, "la plus large possible sur la France entière sur la tranche d'âge", entre octobre 2015 et juin 2016. L'organisme précise qu'il ne s'agit pas d'un sondage, l'échantillon nécessaire n'ayant pas été créé. D'où le terme de consultation.