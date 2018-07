publié le 30/08/2017 à 09:09

Dans quelques jours, plus de 12 millions d'élèves regagneront les bancs de l'école pour une nouvelle année

scolaire. Une rentrée qui s'annonce mouvementée en raison des nombreux changements annoncés par le gouvernement.



Entre instauration d'évaluations diagnostiques pour les élèves de CP et de 6e, retour à la semaine de quatre jours, réduction des emplois aidés, les communes vont devoir s'adapter. Parmi les réformes applicables dès cette rentrée scolaire, le dédoublement des classes de CP des quartiers très défavorisés (REP+). Promesse d'Emmanuel Macron avant son élection à la tête de l'État, cette mesure vise à limiter à 12 le nombre d'élèves dans ces salles primaires.

Réduire les effectifs sans bâtir de nouveaux édifices, c'est donc le défi qui attend donc 86% des écoles dès la rentrée prochaine. À Orly, l'école élémentaire Marcel Cachin vient d'achever ses travaux entamés dès le début de l'été. Concrètement, ce sont des cloisons qui ont été montées au beau milieu des classes afin de permettre l'application de cette réforme. "Trois salles d'une soixantaine de mètres carrés ont été divisées en deux pendant l'été", explique Florence Baron, responsable des affaires scolaires.

50.000 euros de travaux

Entre constructions et nouveau mobilier, le coût total des travaux atteint plus de 50.000 euros. Ces travaux ont intégralement été financés par la commune. Pour la maire d'Orly, Christine Janodet, il s'agit d'un investissement utile. "C'est un choix pédagogique intéressant qui, pour les enfants, sera un vrai plus", précise-t-elle au micro de RTL.



Sur l'Hexagone, le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ s'étalera sur trois ans, jusqu'en 2019. Pour respecter les effectifs imposés au cycle de CE1, le groupe scolaire Marcel Cachin devrait créer "20 salles supplémentaires".