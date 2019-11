Éducation : le tout-numérique agit-il au détriment du savoir ?

publié le 26/11/2019 à 10:33

L'Éducation nationale est déterminée à former les professeurs au tout-numérique, pour qu'eux-mêmes puissent enseigner à leurs élèves à être autonomes autrement et à maîtriser toutes les nouvelles technologies.

Mais fonctionner comme cela, en supprimant de facto petit à petit le contact humain, l'échange, n'est pas une bonne chose pour l'acquisition du savoir, et même pour l'autonomie des plus jeunes, selon Christophe Cailleaux, professeur d'histoire et co-auteur du livre Critique de l'école numérique aux éditions L'Échappée.

Pour lui, cette tendance au tout-numérique est juste "une politique impulsée d'en haut sans prendre en compte les besoins du terrain". Les besoins, et les contraintes aussi d'ailleurs. Car comme il l'a souligné au micro de RTL ce mardi 26 novembre, si tous les élèves ont besoin d'un ordinateur, les salles de classe ne sont pas équipées pour recharger tous les appareils.

Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat des personnels de direction, a un avis moins tranché sur le sujet. Il estime que les collectivités font des efforts importants pour équiper au mieux les établissements. "Mais il faut trouver un bon équilibre", entre intervention humaine et numérique, qui est aujourd'hui indispensable "pour les études supérieures et l'entrée dans la vie professionnelle".