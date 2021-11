ÉDITO - Depuis 9h22 ce 3 novembre, les femmes travaillent gratuitement

Depuis 9 heures 22, ce mercredi 3 novembre, les femmes travaillent bénévolement. La raison : elles continuent de gagner 16,5% de moins que les hommes à poste équivalent. Pourtant, cela fait des années que cette inégalité et même cette injustice est dénoncée.

Néanmoins, en regardant les chiffres, on constate que le delta entre les salaires des hommes et celui des femmes continue à se creuser.

Concernant le 9 heures 22, cette heure est calculée par une association qui se bat pour l'égalité salariale, Les Glorieuses. Cette année, les femmes travaillent donc bénévolement le 3 novembre à partir de 9 heures 22. En 2015, c'était à partir du 5 novembre à 16h47. En 6 ans, on a donc reculé de 2 jours et demi.

Pourtant, les inégalités s'étaient quelques peu résorbées. Notamment l'index de l'égalité femmes/hommes de Muriel Pénicaud. Mais le monde du travail a été percuté par la météorite Covid-19. L'index de l'égalité femmes/hommes n'est plus la priorité des entreprises qui doivent profiter de la reprise économique ou éviter les faillites. En 2019, l'écart de salaires hommes/femmes chez les cadres était passé de 16 à 13%. Mais l'an dernier avec la pandémie, on est remonté à 15% d'écart.



Les femmes défavorisées par le Covid

Le Covid a frappé les plus faibles et dans l'entreprise, les plus faibles, ce sont les femmes. 70% des salariées pauvres sont des femmes. 83% des temps partiels sont occupés par des femmes et il s'agissait de postes plus précaires, moins bien couverts par le chômage partiel pendant les confinements.

Les femmes sont également moins bien installées que les hommes lorsqu'il fallait télétravailler et qu'elles étaient aussi, plus souvent dérangées que les hommes. 40% d'entre elles ont consacré plus de 4 heures par jour à s'occuper des enfants à la maison quand les écoles étaient fermées. Soit deux fois plus que les hommes.



Par ailleurs, les femmes sont ressorties épuisées du coronavirus, même chez les cadres en CDI. Selon une étude de l'APEC, deux tiers des femmes déclaraient avoir été soumises à plus de stress durant cette période. Une sur deux a même fait des journées de travail plus longues en restant à la maison.

Une amélioration est-elle à prévoir ?

La prise de conscience est là. Mais le monde du travail, c'est Phèdre de Racine. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus révoltant dans cette affaire. Rien ne semble pouvoir arrêter cette machine à inégalité. Tout d'abord les femmes sont sur-représentées dans les bas revenus. L'association Les Glorieuses suggère qu'on augmente en priorité ces fonctions là.



En France, les femmes représentent 90,4% des infirmières, 87,7% des sages-femmes et 65,7% des enseignants. Enfin, des maîtresses parce qu'on ne trouve plus que 27% de femmes parmi les profs d'université.

Quid du plafond de verre ?

L'avenir n'est donc pas rose pour les femmes. C'est même plutôt le blues. Les femmes sont les grandes absentes du plan France 2030 présenté il y a quelques jours par Emmanuel Macron et qui porte en lui les métiers de demain.





Dans les secteurs identifiés, vous avez l'aéronautique (80% d'hommes), l'intelligence artificielle (90% d'hommes), le numérique (80% d'hommes), les laboratoires de recherche biomédicale (80% d'hommes). Autrement dit, les métiers de demain ainsi que les secteurs d'avenir seront encore massivement dominés par les hommes.

Peu de femmes entrepreneures

Elon Musc, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma,... Ce sont les hommes les plus riches et les plus influents du moment. Mais, il n'y a pas une femme. En France, elles sont 15% à diriger des entreprises. Mais le nombre de femmes qui se lancent en créant une auto-entreprise où elles sont toutes seules augmente d'année en année.





Mais quand elles essaient de briser le plafond de verre, elles se heurtent au mur de l'argent. Moins de 5% des startupeuses arrivent à lever de l'argent auprès des grands investisseurs. Et quand elles y parviennent, elles lèvent 2,5 fois moins d'argent qu'un homme selon une étude KPMG. Le forum de Davos a été établi qu'il faudrait 135 ans pour arriver à la parité si on commençait maintenant à corriger les inégalités. En 2156 !