ÉDITO - Covoiturage : "Il faudrait aller un peu plus loin que ça", estime Alba Ventura

Plus de huit conducteurs sur dix sont seuls dans leur voiture entre 7h et 10h, sur le trajet entre le domicile et le travail. C’est une enquête réalisée par Vinci qui a observé 500.000 véhicules aux abords des grandes agglomérations comme Paris, Marseille, Nantes. Les mauvais élèves se trouvent dans la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, où 95% des gens sont tout seuls dans leur véhicule. Sur l’A11, du côté de Nantes, ils ne font pas beaucoup d’efforts non plus.

L’autosolisme c’est très sympathique, ça permet de chanter à tue-tête ou de téléphoner à ses copines, mais ça fait plus de CO2 dans la nature. Alors, c’est vrai que le covoiturage demande d’être un peu organisé. Et puis, on ne vous dépose pas forcément au pied de l’immeuble où vous travaillez. Celui qui covoiture n’est pas un taxi.

Il y a une prime de 100 euros. Il faut avoir fait dix trajets en trois mois, et pas plus de 80 kilomètres le trajet. Je ne sais pas si c’est incitatif, mais bon c’est un geste. Un geste qui visiblement ne suffit pas. On n’est pas comme les Suédois ou les Allemands, qui ont ce réflexe de ne pas rouler seul. C’est étrange parce que l’on est capable de s’arranger entre voisins, amis ou entre parents du club de foot ou de rugby, donc c’est possible. Il faudrait aller un peu plus loin que ça.

Pour bien faire, puisqu’on parle beaucoup de planification écologique en ce moment, il faudrait multiplier par dix environ le nombre de covoiturages. Aujourd’hui, en 2023, on est à plus de 20.000, on table sur 196.000 en 2030. Alors, je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, moi-même, je ne suis pas un exemple, mais il faut mettre sa pierre à l’édifice. Surtout que chaque été on s’étonne des canicules, des inondations, de la sécheresse.

