Écosexualité : des enfants ont-ils réellement été exposés à de la nudité à Lyon ?

La ville de Lyon subventionne-t-elle des performances mêlant sexualité et écologie, auxquelles des enfants ont pu assister ? Une vidéo publiée sur Twitter mardi 13 juin, montrant des adultes se produire nus, ou en sous-vêtements, devant un public en pleine nature fait polémique.

Cette séquence, où apparaissent des artistes de la compagnie engagée Lundy Grandpré, a été partagée par de nombreux élus de droite et d'extrême droite, dont le Républicain Pierre Olivier, qui ont fustigé le choix de la ville, chargeant son maire Grégory Doucet. Au cœur des dénonciations, un mot est apparu, repris dans la presse : l'écosexualité.

Conceptualisée par Beth Stephens et Annie Sprinkle, deux artistes américaines dans les années 2000, l'écosexualité, ou "écosexe" est une forme d'activisme écologique radical qui s'appuie notamment sur l'idée que la Terre et ses éléments peuvent être considérés comme des amants de l'être humain, dont il faudrait prendre soin.

La performance au cœur de cet activisme

Outre une fétichisation de la nature abordée avec subversion et parfois sous le prisme de l'humour, l'écosexe touche à la réflexion autour de la sexualité et de la place accordée au Vivant. Il s'agit d'un abord de l'environnement par une exploration sensorielle, axée sur le corps, le plaisir personnel plutôt que sur des actes politiques classiques.

Les performances artistiques font partie intégrante de l'éventail d'événements proposés par les collectifs écosexuels pour sensibiliser le grand public aux causes portées par l'écosexualité, dont le féminisme et la défense de l'environnement.

Des enfants exposés à de la nudité, ou de la sexualité ? Le vrai du faux

Toutefois, de nombreuses confusions ont été mises en lumière sur la fameuse performance lyonnaise. Car, si l'extrait partagé sur Twitter est bien issu d'une performance conçue par Lundy Grandpré, la compagnie sollicitée par la ville, formée par une designeuse et un danseur lyonnais, il ne s'agirait en rien de l'intervention qui sera proposée au jeune public.

En réalité, la séquence mise en ligne sur Twitter est composée d'extraits des performances de Lundy Grandpré. Elles ne comportent aucun acte sexuel. Celle où on aperçoit un artiste nu date d'il y a près d'un an, en octobre 2022, elle a été tournée au Centre d’art de Saint-Fons, une commune de la métropole lyonnaise. Une précision relayée par nos confrères du Huffington Post et de France info.

"C'est une fake news", a dénoncé ce jeudi 15 juin Grégory Doucet, le maire de Lyon sur BFMTV. Et d'ajouter : "La vidéo qui a été mise en ligne, ce n'est pas la vidéo du spectacle. (…) Il n'y a pas de nudité devant des enfants. Tout ça, c'est de l'agitation politicienne".

Contactée par le Huffington Post, la mairie de Lyon a emboîté le pas à l'édile, soulignant que Lundy Grandpré "bénéficie d’une reconnaissance et d’un soutien de l’État, qui lui attribue une subvention de fonctionnement de 6000 euros", et que "Ni la ville, ni les artistes n’ont souhaité exposer des enfants à la nudité".



Par ailleurs, un site municipal présentant le programme des spectacles et événements lyonnais permet de constater que le collectif prévoit trois créneaux différents, selon l'âge des spectateurs, pour sa performance "Jardin Amour", dont l'une adaptée aux enfants, une autre accessible à partir de 14 ans et une dernière réservée aux adultes.