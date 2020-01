publié le 30/01/2020 à 17:30

C'est une étape de plus vers un avion électrique commercial. La start-up américaine Wright Electric associée à EasyJet depuis deux ans, a présenté jeudi 30 janvier un programme pour son moteur électrique capable, selon la compagnie, de transporter 186 passagers. "Une étape cruciale pour l'introduction des technologies électrique dans l'aviation commerciale", se réjouit François Bacchetta, directeur France de la compagnie EasyJet auprès de RTL.

Wright Electric a fait une démonstration de ce moteur électrique, baptisé Wright 1, lors d'un événement organisé par l'entreprise dans l'état de New York. La puissance de l'engin équivaut à 1,5 MégaWatt accompagnés d'un onduleur de 3 kilovolts.

La start-up américaine veut aller vite et compte faire ses premiers essais au sol dès l'année prochaine, puis des essais en vol dès 2023. L'objectif est d'arriver à un avion 100% électrique dès 2030. "Ces technologies électriques arriveront d'abord sur les vols courts", promet François Bacchetta. Les vols "d'un peu moins d'une heure" sont cités en priorité : "Londres-Amsterdam, Paris-Genève ou Lyon Bordeaux".

Le secteur aéronautique se veut plus vert

Pour arriver à ses fins, Wright Electric s'associe avec l'entreprise d'aéronautique BAE Systems pour l'aider notamment au sujet des commandes de vol et des systèmes de gestion de l'énergie. Easyjet a de son côté a noué un partenariat l'année dernière avec Airbus sur un projet de recherche sur les avions hybrides et électriques.

Les projets de cette sorte se multiplient ces dernières années. Les plus grand constructeurs misent aussi sur ces technologies plus vertes : l'européen Airbus mise beaucoup sur son avion hybride, produit en collaboration avec Siemens et Rolls-Royce. Sur quatre moteurs, un sera électrique avec une puissance de 2 Méga Watts. Baptisé "L'E Fan X", il sera testé en vol l'année prochaine.

Au salon du Bourget l'année dernière plusieurs prototypes ont été présentés mais le poids des batteries et la puissance nécessaires pour voler est encore un frein pour faire décoller des avions commerciaux. En décembre 2019, un hydravion 100% électrique, le Havilland Beaver DHC-2 ePlane, s'est envolé avec une capacité de 6 personnes à bord.