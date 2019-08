Pascal et son chien vivaient ensemble depuis 5 ans

publié le 23/08/2019 à 17:59

"Rendez-nous Gribouille !". Depuis mi-août, Pascal Salasc se bat contre la SPA pour retrouver son chien. Il a lancé une pétition afin de sensibiliser le plus de personnes possible.

En description de sa pétition, il explique sa situation. Propriétaire de Gribouille, un border collie, depuis 5 ans, ce dernier fugue du jardin. Le 3 juin, Pascal le signale disparu auprès des mairies et des fourrières proches de son domicile, à Villefranche de Lonchat (Dordogne).

Quelques semaines plus tard, Pascal Salasc reconnaît son chien sur une annonce internet de la Société Protectrice des Animaux de Bergerac. Lorsqu'il les sollicite, il est déjà trop tard. La SPA a amené Gribouille au refuge le 6 juin, soit trois jours après sa fugue. Alors que son propriétaire affirme qu'il a identifié son chien, la SPA assure le contraire. Le chien a donc été proposé à l'adoption sous le nom de Storm et part 10 jours plus tard dans une nouvelle famille.

Requête au tribunal de Bergerac

Malgré les sollicitations de Pascal, la SPA refuserait de vérifier si Gribouille est bien son chien. Les interventions de la gendarmerie n'ont rien changé non plus. À "contre-coeur", comme il l'explique, Pascal a été dans l'obligation de porter plainte contre "vol" et a déposé une requête au tribunal de Bergerac afin que la SPA lui restitue Gribouille. Selon France Bleu Dordogne, le tribunal devra statuer le 8 octobre prochain.

En attendant, plus de 2.000 personnes ont signé la pétition. Une manifestation est organisée le 7 septembre prochain, devant la SPA de Bergerac.