Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Les routes et autoroutes connaissaient aussi samedi de nombreux points de blocage, notamment sur l'A6, au niveau de Villefranche-sur-Saône, sur l'A10, dans le sens Bordeaux-Paris, ou encore en Nouvelle Aquitaine, à Agen, au péage de l'A62.

Pour ce quatrième samedi, les “gilets jaunes” étaient aussi très mobilisés en région. En marge des heurts, des gaz lacrymogènes et des voitures brûlées, de nombreux rassemblements ont aussi eu lieu dans le calme.

Comment s'est passé cette quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes" ? Environ 31.000 manifestants ont été recensés dans toute la France, dont 8.000 à Paris. Le rassemblement a donné lieu à près de 1.000 interpellations, et plus de 720 gardes à vue en France, selon le ministère de l'Intérieur. Après une matinée calme, des heurts ont éclatés dans l'après-midi aux abords des Champs-Élysées, faisant une trentaine de blessés, dont trois parmi les forces de l'ordre . Les autorités ne voulant pas revivre le samedi noir de la semaine passée, le dispositif de sécurité avait été renforcé avec 89.000 forces de l'ordre, dont 8.000 à Paris.

et Thomas Pierre

article

7795857382

DIRECT VIDÉO M6 - "Gilets jaunes" : retour sur une journée de mobilisation sous tension

DIRECT VIDÉO M6 - "Gilets jaunes" : retour sur une journée de mobilisation sous tension

À l'occasion de cette nouvelle journée de manifestation des "gilets jaunes" en France, M6 et RTL vous font vivre au plus près la mobilisation à Paris, Marseille, Nice, Lyon et Calais. Suivez notre édition spéciale du 19.45.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/direct-video-m6-gilets-jaunes-retour-sur-une-journee-de-mobilisation-sous-tension-7795857382

https://cdn-media.rtl.fr/cache/0PTqbuw-Ezr7K4JnHZHZ0g/330v220-2/online/image/2018/1208/7795855629_des-vehicules-blindes-pres-des-champs-elysees-a-paris-lors-de-la-manifestation-des-gilets-jaunes-samedi-8-decembre-2018.jpg