publié le 16/08/2018 à 02:28

C'était un spectacle que les Niçois n'avaient plus vécu depuis deux ans. Mercredi 15 août, un feu d'artifice a été tiré sur la promenade des Anglais, le premier depuis l'attentat du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts et 206 blessés.



Le spectacle, sur le thème des héros, a débuté sur la Prom' à 22 heures devant plusieurs milliers de personnes, selon Nice-Matin. Le feu a été tiré au large de la plage de l'Opéra, et non plus de celle du Ruhl,

Les festivités avaient été placées sous haute-surveillance avec la mise en place d'un dispositif de sécurité à la fois terrestre, aérien et maritime. Il comprenait des éléments anti-intrusion, sous la forme de véhicules et de plots en béton, de manière à empêcher toute attaque sur le tronçon de la promenade des Anglais réservé aux piétons, entre le boulevard Gambetta et la place Guynemer.

Ce soir, la Fête du 15 Août s'est conclue par le spectaculaire retour du feu d'artifice sur la Promenade des Anglais, le premier depuis le 14 Juillet 2016 ¿ #Nice06 #ILoveNice pic.twitter.com/o0f9KV229W — Ville de Nice (@VilledeNice) 15 août 2018

Christian Estrosi, le maire de Nice, avait indiqué en juillet, après l'annonce de la décision du retour du feu d'artifice, l'avoir prise en concertation avec les associations de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016, précisant que de nouvelles discussions auraient lieu l'an prochain sur un éventuel feu d'artifice en juillet, le 13 ou le 15.