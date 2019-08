publié le 03/08/2019 à 09:18

La prudence est de mise en ce week-end de chassé-croisé. D'autant plus si vous tombez en panne. Ce n'est évidemment jamais une partie de plaisir mais, sur autoroute, cela peut devenir très dangereux. Il faut donc avoir les bons réflexes.

Si vous tombez en panne sur l'autoroute, vous pouvez appeler depuis les fameuses bornes orange mais elles sont de plus en plus rares, pas plus de 3.000 sur l'ensemble du réseau. Le meilleur réflexe est donc le portable. Dans ce cas, composez le 112. Selon Emmanuel Renard de la Prévention routière, "vous allez être localisés très rapidement. Et on ne raccroche pas tant que les secours ne vous ont pas demandé de le faire."

En cas de crevaison ou d'accident, et seulement dans ce cas, vous pouvez utiliser la bande d'arrêt d'urgence. En revanche, n'allez pas installer un triangle de sécurité car c'est beaucoup trop dangereux sur autoroute. "Le réflexe c'est d'enfiler son gilet rétro-réfléchissant, de faire sortir les passagers et, tout de suite, de passer derrière la barrière de sécurité", explique Emmanuel Renard.

Mettez-vous bien à l'abri car, selon les secours, l'espérance de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute est à peine de 15 à 20 minutes.