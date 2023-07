Deep Climate : comment 20 volontaires testent leur résistance face à des conditions extrêmes

Le sujet du jour. À l'occasion de l'expédition Deep Climate, vingt volontaires civils ont passé quarante jours dans le désert en Arabie Saoudite.

Face à des conditions et des chaleurs extrêmes, l'objectif était de déterminer comment la vie humaine peut s'adapter aux températures caniculaires qui menacent de s'abattre dans plusieurs régions du monde dans les décennies à venir. 10 hommes et 10 femmes, issus de milieux socio-professionnels différents, ont repoussé les limites de leurs corps.

Pourquoi on en parle ? Christian Clot, chercheur et explorateur, est à l'origine de cette expédition scientifique extrême. Il raconte comment il a accompagné les volontaires dans le sable brulant d'Arabie Saoudite pendant quarante jours.

Analyse. "Quand on commence à marcher à 7 heures du matin, il fait entre 28 et 30 degrés Celsius, et puis ça commence à monter assez rapidement, explique Christian Clot à RTL. Vers 9 heures, il commence à faire 40 degrés pour monter jusqu'à 45 à 48 à l'ombre, En plein soleil, on va monter à 55-58 degrés.

