publié le 17/09/2018 à 06:30

Au moment du vote, samedi 15 septembre au matin, ils n'étaient que 45 dans l’hémicycle. L'Assemblée compte pourtant 577 députés. Cela veut dire que 532 n'ont pas jugé utile d'être là. Ils dormaient.



Vous me direz qu'il était 5 heures du matin ; certains étaient fatigués. Et bien non ! Ils n’étaient pas plus nombreux la journée. La veille, lors de l'examen des articles sur les pesticides, à 11h30 (c'est raisonnable, 11h30 !), il y avait en séance 44 députés. Alors ceux qui étaient là étaient tous passionnés, c'est vrai. Mais l'hémicycle était quand même presque vide.

Cette loi Alimentation, Emmanuel Macron avait pourtant promis, lors d'un discours applaudi à Rungis devant toutes les filières alimentaires, qu'elle allait enfin changer les choses : mieux rémunérer les agriculteurs et produire une alimentation plus saine. Elle a suscité un vrai espoir.

Les syndicats agricoles n'y croient plus

Mais aujourd'hui, les syndicats agricoles n'y croient plus. On va vite voir le résultat d'ailleurs. Les négociations commerciales avec la grande distribution vont commencer à l'automne. Les écolos sont dépités.



La loi, quand même, a introduit un peu de bio dans les cantines. Elle a interdit les plateaux repas en plastique. Les huîtres seront mieux étiquetées. Mais on ne sait toujours pas comment les agriculteurs vont réduire les pesticides. Les poules et les lapins vont rester dans des cages minuscules. Rien ou presque ne va changer dans les abattoirs.



À 5 heures du matin, quand la loi a été votée, la plupart des paysans - eux bien réveillés - étaient déjà au travail. À se demander, avec la sécheresse et les cours trop bas, comment ils allaient terminer l'année.