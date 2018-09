publié le 18/09/2018 à 07:19

Il y a au moins 3.000 terrains de sport fait avec des pneumatiques de voiture recyclés en France. Les pneus sont transformés en granulats, puis en un revêtement assez agréable car il rebondit un peu.



Mais dans les pneus, il y a des produits toxiques. Au début de l'année, des alertes sont venues, des États-Unis, de parents et d'athlètes inquiets. Ces fameux tapis augmentaient les risques de cancers.

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) a passé en revue toutes les études scientifiques qui ont traité le sujet. Dans un avis rendu mardi 18 septembre, elle conclut qu'il n'y a pas de risques particuliers liés à ces terrains. Les études épidémiologiques ne montrent pas plus de cancers. C'est un avis rassurant.

L'Anses recommande quand même de continuer à faire des études, notamment concernant les aires de jeux pour enfant - les tapis qu'on trouve sous les toboggans dans les squares - car il y a dessus une couche de colle supplémentaire qui elle pourrait être nocive. Mais globalement, pas de quoi paniquer autour de ces terrains.

Inquiétude pour l'environnement

En revanche, les chercheurs sont inquiets pour l'environnement. Car quand il pleut sur un terrain, ça finit par emporter des particules toxiques dans les sols, et notamment des métaux lourds.



L'Anses recommande, quand on installe un terrain, de bien isoler le revêtement dessous, qu'il y ait des filtres.



C'est compliqué l'écologie. On use en France 50 millions de pneus par an. C'est bien de les recycler, à condition de ne pas polluer les nappes phréatiques.