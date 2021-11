DÉBAT - Emplois non-pourvus : pourquoi certains postes n'intéressent-ils pas les chômeurs ?

Selon les chiffres du ministère du Travail, 292.8000 emplois étaient vacants en France au 3e trimestre 2021. Bien que cela soit nettement inférieur au nombre de chômeurs (3,3 millions de personnes toutes catégories confondues sur la même période selon Pôle Emploi), la difficulté qu'ont certaines entreprises à recruter interroge.

Selon David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise (FI), le problème réside largement dans des salaires trop faibles pour attirer. "Ce n'est pas vrai que les gens ne foutent rien une fois qu'ils sont au chômage, 90% des chômeurs cherchent du travail", constate-t-il, s'appuyant sur des chiffres de Pôle Emploi. Simplement, dans certains secteurs, les conditions de travail ne permettent pas d'attirer.

Ce serait par exemple le cas dans la restauration où, selon le représentant LFI, "les gens ont raison de ne pas postuler" en raison des bas salaires. "À force de voir qu'ils manquent de bras, les employeurs vont peut-être se rendre compte qu'ils ne payent pas assez", espère-t-il.

"Les entreprises aimeraient bien payer plus leurs salariés", lui rétorque Sophie de Menthon, présidente du mouvement patronal ETHIC. "Un salarié bien payé est fidèle, il vient plus gaiement au boulot", assure-t-elle, regrettant un "coût du travail trop élevé". "Quand vous donnez 1.000 balles en plus, ça vous coûte 1.800 euros", explique-t-elle.